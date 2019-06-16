Фигуристка сборной России Евгения Медведева сорвала четверной сальхов.

Она выполняла этот прыжок на ледовом шоу Fantasy on Ice в Японии и приземлилась на две ноги.

«Сегодня на шоу Женя приземлила 4S на две ноги. Упала или нет, неясно. По докруту пока не понятно», – написали в фанатском инстаграме Медведевой.

Организаторы Fantasy on Ice запрещают зрителям снимать прокаты фигуристок, поэтому момент прыжка на видео не попал.

Фанатский твиттер MedvedevaNation со ссылкой на японских зрителей шоу уточнил, что Евгения заходила на четверной сальхов дважды. Один раз она приземлилась на две ноги, второй раз упала на лед.

Единственной фигуристкой, которая выполнила четверной сальхов на официальных взрослых международных соревнованиях, остается Элизабет Турсынбаева из Казахстана.

О желании выучить прыжок 4S Медведева говорила по окончании сезона-2018/19.

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