Российская фигуристка Елизавета Туктамышева прокомментировала снижение возрастного ценза и рассказала, как хотела бы войти в историю фигурного катания.

«Это цепная реакция. Кто-то совершил в раннем возрасте что-то выдающееся, кто-то другой это заметил и подумал: почему я так не могу? Становится ясно, что даже в юном возрасте можно делать сложные прыжки. И дети с ранних лет учат и прыгают четверные, поэтому к началу профессиональной карьеры у них уже очень хороший технический арсенал, а это большое преимущество.

Могу ли я изменить фигурное катание? Я думала об этом и очень хочу достичь этого победами, запоминающимися программами, вдохновляющими историями. Для меня важно провести яркую спортивную жизнь. И даже если что-то не получается, всегда можно вновь взлететь и доказать всем, что нет ничего невозможного. Очень надеюсь, что в конце карьеры обо мне можно будет написать большую красивую книгу или снять фильм. И это будет здорово», – сказала Лиза в интервью Собака.ru.

Туктамышева – чемпионка мира и Европы 2015 года.

В сезоне-2018/19 Лиза выиграла бронзу финала Гран-при.

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