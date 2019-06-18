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Четверной, новые программы и кулинарный мастер-класс. Что делали русские фигуристки на шоу в Японии
Девчонки зажгли, а теперь – тренировочная рутина.
Гастроли ледового шоу Fantasy On Ice по японским городам закончились – фигуристы уже разлетелись по домам после трех недель совместного времяпровождения. От России пригласили Евгению Медведеву, Алину Загитову, Елизавету Туктамышеву и Евгения Плющенко, в последних городах появились Татьяна Волосожар и Максим Траньков.
Девчонки успели в Японии многое. Евгения попробовала четверной сальхов, и самая успешная попытка закончилась приземлением на две ноги. Видео, к сожалению, нет – приходится верить словам японских фанатов. Но даже без четверных Женя, Лиза и Алина явно не скучали.
- Короткая программа Медведевой на сезон-2019/20 поставлена на композицию «Exogenesis: Symphony, Part 3» группы Muse, в произвольной она будет кататься под «Мемуары гейши».
- Загитова и Туктамышева пока не объявляли музыку для новых соревновательных постановок.
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