Гастроли ледового шоу Fantasy On Ice по японским городам закончились – фигуристы уже разлетелись по домам после трех недель совместного времяпровождения. От России пригласили Евгению Медведеву, Алину Загитову, Елизавету Туктамышеву и Евгения Плющенко, в последних городах появились Татьяна Волосожар и Максим Траньков.

Девчонки успели в Японии многое. Евгения попробовала четверной сальхов, и самая успешная попытка закончилась приземлением на две ноги. Видео, к сожалению, нет – приходится верить словам японских фанатов. Но даже без четверных Женя, Лиза и Алина явно не скучали.

Короткая программа Медведевой на сезон-2019/20 поставлена на композицию «Exogenesis: Symphony, Part 3» группы Muse, в произвольной она будет кататься под «Мемуары гейши».

Загитова и Туктамышева пока не объявляли музыку для новых соревновательных постановок.

Загитова, Медведева или Туктамышева? Угадай фигуристку по купальнику

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