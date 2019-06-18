6-летнему сыну двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Александру поставили новую программу.

Плющенко-старший выложил видео в инстаграм и написал: «Горжусь сыном! Новая программа! Танго аморе». Во время проката Саша исполнял одинарные прыжки.

Под эту музыку была поставлена произвольная программа Евгения Плющенко в олимпийском сезоне-2009/10. Фигурист занял на Играх второе место.

Саша Плющенко – двукратный победитель турнира имени своего отца.

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