Сын Плющенко откатал олимпийскую программу отца
А не рано ли?
6-летнему сыну двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Александру поставили новую программу.
Плющенко-старший выложил видео в инстаграм и написал: «Горжусь сыном! Новая программа! Танго аморе». Во время проката Саша исполнял одинарные прыжки.
- Под эту музыку была поставлена произвольная программа Евгения Плющенко в олимпийском сезоне-2009/10. Фигурист занял на Играх второе место.
- Саша Плющенко – двукратный победитель турнира имени своего отца.
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