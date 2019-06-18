Русская фигуристка Анна Погорилая выложила фото из отпуска в купальнике и подверглась критике из-за ранее сказанных слов о номере с раздеванием Елизаветы Туктамышевой.

«Отпуск закончился и начались сборы в Навашино! Столько перемен происходит последнее время в моей жизни, что кругом голова. Но так только интереснее», – написала Погорилая под красивым фото с моря.

В комментариях Погорилой припомнили ее критику в адрес Туктамышевой: «Считаете, раздеваться в общественном месте прилично? Что скажете, когда в будущем ваш ребенок посмотрит на такие фотографии и спросит: «Мам, это что?»

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Анна выложила в сторис скрин с комментариями, подписав его: «Обожаю читать хейтеров под постом. Они очень веселят, прям самооценка поднимается».

Погорилая – медалистка чемпионатов Европы с 2015-го по 2017-й, бронзовый призер ЧМ-2016. Сейчас она приостановила карьеру.

Туктамышева заняла второе место в финале Гран-при сезона-2018/19, но не попала на главные старты.

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