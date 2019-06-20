Дочь Этери Тутберидзе Диана Дэвис отправляется в США – страну, где родилась. 16-летняя фигуристка никогда не скрывала любви к Америке, а сейчас едет со своим партнером Глебом Смолкиным тренироваться в Мичиган к Игорю Шпильбанду – ушедшему в тень Лозонов, но все еще способному топ-тренеру по танцам на льду.

Дэвис и Смолкин (сын актера Бориса Смолкина – помните дворецкого Константина из «Моей прекрасной няни»?) – не лучшие русские танцоры юниорского уровня, но всегда стоит попробовать и сделать шаг, отличный от других, если позволяют ресурсы. С одной стороны, пробиться на вершину в танцах сложнее из-за их специфики, с другой – здесь просто нужен креативный подход. Но не в плане креативности образов – этого судьи как раз не любят. Диана и Глеб сделали верный выбор, и вот почему.

Результат в танцах зависит от внешних факторов

Турнирное положение одиночников и парников определяют основополагающие сложные элементы: прыжки, выбросы, подкруты. Читать их протоколы умеет каждый любитель фигурки, который включает ее чаще, чем раз в четырехлетие на Олимпиаде: все слышали о квадах, о сложном каскаде Загитовой и злополучных компонентах. Танцевальные протоколы доступны только избранным: бесконечные 1TR4+kpYYYY и OFStL3+OFStM4 хочется скорее закрыть и больше никогда не видеть, и сразу вернуться к спору насчет ребра на лутце Медведвой и недокрута Уно.

Для танцоров это обидно – для них в каждое бесконечное 1TR4+kpYYYY и OFStL3+OFStM4 вложено немало фантазии хореографа и собственного труда. Но по сути современные танцы на льду сосредоточены на исполнении или неисполнении (все дружно посмотрели в сторону Никиты Кацалапова) твиззлов – только падение или другая случайность могут внести коррективы в заранее распределенные места. А очередность зависит от выслуги лет, количества титулов, статуса национальной федерации и так далее.

Компоненты, уровни и надбавки зависят и от тренера – в танцах это выражено ярче, чем в других видах. Дэвис и Смолкин занимались у Светланы Алексеевой и Елены Кустаровой. При всем уважении к их заслугам, это не те тренеры, с которыми можно прорваться в юниорский топ именно с прицелом на взрослый. Алексеева и Кустарова могут разглядеть талант и начать его раскрывать, но в мировых танцах правят другие люди.

В ЦСКА к Ирине Жук и Александру Свинину дочь Тутберидзе не пойдет по понятным причинам: ЦСКА и «Самбо-70» – Хабиб и Конор русской фигурки. Взять ребят мог бы Александр Жулин, но он занят главным проектом – Синициной и Кацалаповым. Остальные тренеры – уровень Алексеевой и Кустаровой: сильный и компетентный, но недостаточный для потенциального выхода в топ. Высокие оценки не ставят ни Загорски/Гурейро, ни Евдокимовой/Базину, ни Поповой/Мозгову, которые рванули к Анжелике Крыловой, едва она вернулась в Россию. Крылова тоже еще не доказала состоятельность судьям, тренируя русские дуэты. Весь танцевальный бомонд собрался за океаном.

В русских юниорских танцах – постоянная текучка

Сейчас за роль флагмана русских танцев бьются два дуэта: Виктория Синицина/Никита Кацалапов и Александра Степанова/Иван Букин. Вика и Никита выиграли чемпионат России и ехали на Европу в статусе первой пары, но в Минске случились твиззлы Кацалапова, и примерять вице-чемпионство вслед за непобедимыми французами пришлось Александре и Ивану. На чемпионате мира они снова поменялись – Синицина/Кацалапов были вторыми, Степанова/Букин – четвертыми. Русские танцы вернулись в борьбу за мировые медали, отстояв положенную очередь, но дальше место вакантно.

Виктория Синицина и Никита КацалаповGetty Images

Когда нынешние лидеры будут заканчивать, фокус сместится как раз на тех, кому сейчас 16-19. Юниорские танцы – не самая успешная ниша. На ЮЧМ-2018 у России были золото и бронза, но на взрослом уровне Скопцова и Алешин пока не блеснули, и предпосылок к этому нет. ЮЧМ-2019 русские дуэты проиграли канадцам, а на более низком уровне все просто очень плохо. Не каждая пара может просуществовать хотя бы сезон: недавно обсуждали сагу с распадом Аллы Лободы и Павла Дрозда. Партнер пробовался с собственной сестрой, затем стал кататься с Анжеликой Абашкиной и наконец остановился на Ксении Конкиной, ради него ушедшей от Александра Вахнова, пара с которым просуществовала несколько месяцев. Он для этого с готовностью покинул Софью Полищук.

Вот такая цепочка, и это только один пример. Вряд ли Диане Дэвис и Этери Тутберидзе хотелось, чтобы Глеб Смолкин сбежал с другой партнершей. Иногда русским фигуристам гораздо полезнее держаться подальше он внутренней кухни фигурного катания.

Шпильбанду нужен вызов

Дэвис и Смолкин – не лучшие молодые танцоры: на первенстве России они стали только девятыми. Но у них есть медаль юниорского Гран-при, призовое место этапа Кубка России и финала, и все это – не случайность. В эпоху, когда большинство болельщиков различают у танцоров только твиззлы, для невооруженного судейским окуляром глаза Диана и Глеб смотрятся очень органично: попадают в акценты, чувствуют музыку и друг друга. А с техникой Игорь Шпильбанд разберется.

Диана Дэвис и Глеб СмолкинGetty Images

Сейчас самые крутые танцевальные тренеры – Мари-Франс Дюбрей и Патрис Лозон: у них заканчивали Вирчу и Мойр, они забрали Пападакис/Сизерона и почти все канадско-американские дуэты. Когда-то место на вершине занимал Шпильбанд вместе с Мариной Зуевой: у них потренировались и Вирчу с Мойром, и чемпионы Сочи Дэвис/Уайт, и брат-сестра Шибутани. Но в данный момент у 54-летнего Шпильбанда нет перспективных учеников. Кейтлин Уивер и Эндрю Поже только что заявили о приостановке соревновательной карьеры. Ему нужно будущее.

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