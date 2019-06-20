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Медведева и Трусова выступят в Москве, Загитова – в Японии. ISU объявил распределение на Гран-при

Медведева и Трусова выступят в Москве, Загитова – в Японии. ISU объявил распределение на Гран-при
Eurosport

1 час назад

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Международный союз конькобежцев (ISU) объявил составы на этапы Гран-при сезона-2019/20. В серии выступят 10 фигуристок из России. Шесть этапов пройдут в Америке, Канаде, Франции, Китае, России и Японии.

Skate America (18-20 октября) – Станислава Константинова, Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева.

Skate Canada (25-27 октября) – Евгения Медведева, Серафима Саханович, Александра Трусова.

Internationaux de France (1-3 ноября) – Алена Косторная, Мария Сотскова, Алина Загитова.

Cup of China (8-10 ноября) – Софья Самодурова, Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева.

Rostelecom Cup (15-17 ноября) – Станислава Константинова, Александра Трусова, Евгения Медведева.

NHK Trophy (22-24 ноября) – Алена Косторная, Софья Самодурова, Алина Загитова.

  • Трусова, Щербакова и Косторная впервые выступят на взрослом уровне.
  • Финал Гран-при состоится в Турине (Италия) 5-8 декабря. В нем выступят шесть лучших участников в каждом виде.

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