Олимпийская чемпионка Алина Загитова побывала на «Прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным. 17-летнюю фигуристку спросили, какой вопрос она бы хотела задать.

«Я бы хотела со всеми поздороваться… Здравствуйте! Мне очень приятно находиться здесь. Я бы хотела задать Владимиру Владимировичу вопрос, касающийся спорта: возможно ли такое, что у нас в России будут крупные международные соревнования – чемпионат мира по фигурному катанию?» – спросила Загитова.

Алина так и не получила ответа на свой вопрос. После завершения «Прямой линии» она выложила фото с мероприятия.

«В студии «Прямой линии» с президентом В. В. Путиным. Более четырех часов шло общение населения с президентом», – написала Загитова. Позже она удалила фотографию – вероятно, из-за негативных комментариев, в которых ей советовал держаться как можно дальше от политики. Фото успела перепостить фан-страница спортсменки.

В сезоне-2018/19 Загитова выиграла чемпионат мира.

По итогам распределения этапов Гран-при на новый сезон она выступит во Франции и Японии.

Алина еще не объявила музыку к новым соревновательным программам.

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