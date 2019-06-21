Тренер Евгении Медведевой Брайан Орсер приедет с фигуристкой на Гран-при России.

«Как минимум ей надо быть готовой к любым соревнованиям, где она должна принимать участие. Конечно же, я буду с ней на обоих этапах Гран-при. Сегодня мы с ней впервые встретимся после ее приезда из Японии, где она выступала с шоу-программой. Я знаю, что она ждет с нетерпением новый сезон», – цитирует Орсера ТАСС.

Rostelecom Cup пройдет 15-17 ноября в Москве.

Также Медведева выступит на этапе Гран-при Skate Canada 25-27 октября.

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