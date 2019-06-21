Дочь Навки и Пескова выиграла первый детский турнир
Достойная пара Гном Гномычу.
Дочь олимпийской чемпионки Татьяны Навки и пресс-секретаря президента России Владимира Путина Дмитрия Пескова выиграла первый детский турнир.
5-летняя Надя Пескова стала победительницей юношеских соревнований «Лето» в разряде «новичок».
- Татьяна Навка выиграла Олимпийские игры 2006 года в соревнованиях танцевальных пар вместе с Романом Костомаровым.
- Навка – двукратная чемпионка мира и трехкратная чемпионка Европы.
- Будущий триумфатор подрастает и у олимпийского чемпиона в одиночках Евгения Плющенко:
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