В казахстанском городе Алма-Ате открыли памятник известному фигуристу Денису Тену.

Бронзовую скульптуру воздвигли на пересечении улиц Курмангазы и Байсеитовой, где Тен получил смертельное ножевое ранение. Автором памятника стал петербургский скульптор Матвей Макушкин. В высоту монумент достигает 2,4 метра.

На церемонии открытия присутствовали родители Дениса Юрий и Оксана Тен, народная артистка республики Роза Рымбаева, чемпион мира по тяжелой атлетике Илья Ильин и другие известные лица Казахстана.

«Мы должны помнить, каким был Денис, не должны забывать о его победах и должны сохранить его светлый образ. Это все должно вдохновлять на новые победы порастающее поколение казахстанцев. Именно с этой целью мы сегодня собрались на открытии памятника», – сказал замглавы Алма-Аты Арман Кырыкпаев.

Предварительно памятник Денису Тену планировали открыть 13 июня, в день рождения фигуриста, но церемонию перенесли из-за технических проблем. Об этом сообщает Sputnik Kazakhstan.

Тен погиб 19 июля 2018 года от рук воров, которые хотели украсть зеркало у его автомобиля. Он скончался от потери крови в больнице.

Двоих убийц Дениса суд приговорил к 18 годам тюрьмы. Еще одна девушка получила четыре года за недонесение о преступлении.

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