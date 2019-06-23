Американский хореограф обвинила Глейхенгауза в плагиате при постановке номера для Загитовой

Известный американский хореограф Джоджо Гомез заявила, что Даниил Глейхенгауз сплагиатил ее постановку при работе над показательным номером Алины Загитовой под песню Билли Айлиш Bad Guy. Американка поставила номер на композицию 11 апреля, Глейхенгауз и Загитова анонсировали программу 18 мая.

«Моя постановка танца на Bad Guy была украдена и показана по национальному телевидению. Даниил Глейхенгауз, мне льстит, что вы так вдохновились моей работой, но в следующий раз вместо воровства просто наймите меня и купите билет в Японию», – написала Гомез.

Вот номер 17-летней Алины, который она презентовала на шоу Fantasy On Ice в Японии.

А это – постановка Гомез.

Глейхенгауз закрыл комментарии к записи в инстаграме, где объявлял о работе над номером, но американка заявила, что хореограф извинился перед ней. «Мне не хотелось, чтобы кто-то почувствовал себя атакованным, но я должна отстаивать свои работы и их заимствование. Спасибо, что отметили меня в этих видео и прислали его публикацию. Он связался со мной и извинился», – сказала Гомес в инста-сториз.

Bad Guy – любимая песня Евгении Медведевой.

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