Шестилетний сын Евгения Плющенко Александр исполнил двойной сальхов на шоу в Японии.

«Я был очень рад увидеть, как мой сын исполнил свой первый двойной сальхов перед японскими болельщиками. Саппоро запомнится мне как город, где Саша приземлил первый двойной прыжок на шоу», – написал двукратный олимпийский чемпион в инстаграме.

Ранее Гном Гномыч (так Сашу называют родители) выполнял одинарные прыжки и перекидной.

Дважды подряд Александр выиграл турнир имени своего отца.

«Папа больше хочет, чтобы я выиграл Олимпиаду». Плющенко воспитывает сына чемпионом

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