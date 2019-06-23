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Сын Плющенко впервые исполнил на шоу двойной прыжок

Сын Плющенко впервые исполнил на шоу двойной прыжок
Eurosport

16 мин. назад

Гном Гномычу покорился сальхов.

Шестилетний сын Евгения Плющенко Александр исполнил двойной сальхов на шоу в Японии.

«Я был очень рад увидеть, как мой сын исполнил свой первый двойной сальхов перед японскими болельщиками. Саппоро запомнится мне как город, где Саша приземлил первый двойной прыжок на шоу», – написал двукратный олимпийский чемпион в инстаграме.

  • Ранее Гном Гномыч (так Сашу называют родители) выполнял одинарные прыжки и перекидной.
  • Дважды подряд Александр выиграл турнир имени своего отца.

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