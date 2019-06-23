Сын Плющенко впервые исполнил на шоу двойной прыжок
Гном Гномычу покорился сальхов.
Шестилетний сын Евгения Плющенко Александр исполнил двойной сальхов на шоу в Японии.
«Я был очень рад увидеть, как мой сын исполнил свой первый двойной сальхов перед японскими болельщиками. Саппоро запомнится мне как город, где Саша приземлил первый двойной прыжок на шоу», – написал двукратный олимпийский чемпион в инстаграме.
- Ранее Гном Гномыч (так Сашу называют родители) выполнял одинарные прыжки и перекидной.
- Дважды подряд Александр выиграл турнир имени своего отца.
«Папа больше хочет, чтобы я выиграл Олимпиаду». Плющенко воспитывает сына чемпионом
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте