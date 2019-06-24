Международный союз конькобежцев (ISU) не стал затягивать с распределением на этапы Гран-при до конца месяца, как было в прошлом сезоне. Все расклады болельщики узнали 20 июня и сразу стали планировать свое расписание с октября по декабрь, чтобы посмотреть на любимых фигуристов.

Серия Гран-при – подготовка к главным стартам сезона: чемпионатам Европы, мира и четырех континентов. Но с ростом популярности фигурки все перестали принижать ее важность – кроме, может быть, Федерации фигурного катания России. В серии шесть этапов, в сезоне-2019/20 их проведут Америка, Канада, Франция, Китай, Россия и Япония. Шестеро лучших из четырех видов (женское и мужское одиночное катание, парное катание, танцы на льду) отбираются в финал, который пройдет в итальянском Турине.

Женские этапы Гран-при вдвойне ожидаемы – во взрослые выходят звездочки Этери Тутберидзе: Александра Трусова, Анна Щербакова и Алена Косторная. Прошлый сезон они поделили по-сестрински: Алена взяла финал юниорского Гран-при, Аня – взрослый чемпионат России, Саша – юниорский чемпионат мира. Они соревновались друг с другом и только один раз понадкусали Загитову и Медведеву на национальном чемпионате. Теперь их ждут Рика Кихира и другие иностранки.

Щербакова против Туктамышевой и Турсынбаевой

Когда: Skate America (18-20 октября), Cup of China (8-10 ноября)

Тройная дуэль фигуристок с ультра-си пройдет на первом этапе в Америке. Противостояние так понравилось ISU, что девчонок не развели и на второй этап: они увидятся снова в Китае. Оружие Анны Щербаковой – четверной лутц, Элизабет Турсынбаева владеет четверным сальховом, у Елизаветы Туктамышевой – тройной аксель.

Кажется, что четверные априори стоят выше, но Аня и казахстанская Лиза, имея в активе только по одному кваду, могут только два раза вставить их в произвольную: одиночным прыжком и в каскаде. В короткой четверные прыжки запрещены, а тройной аксель – нет. Русская Лиза может делать коронный элемент трижды, и в случае успешных прокатов это практически нивелирует шансы. Но минимальный перевес все же на стороне квадисток – по новым правилам за недокруты штрафуют не так сильно, а компонентами учениц Тутберидзе никто не обделит.

Трусова против Кихиры

Когда: Skate Canada (25-27 октября)

Этого противостояния фанаты ждут с середины прошлого сезона, когда Кихира распрыгалась, а Загитова мучилась нестабильностью. Японке заранее отдали чемпионат мира, не веря, что Алина все-таки соберется, и стали молиться на Трусову, которая выйдет во взрослые и все исправит. Но говорить так очень рано.

Александра ТрусоваGetty Images

Александра исполняла на соревнованиях три квада: лутц, тулуп и сальхов. Сальхов, правда, в прошлом сезоне исчез. Рика показывала на официальных стартах только тройной аксель, но приходящие из Японии новости пугают: Кихира планирует делать в произвольной программе не только трискель, но и два недавно разученных четверных. Короткая с разрешенным тройным акселем тоже в ее пользу – Саша давно бьется с этим элементом, но до сих пор показывала его исполнение только на полу. Зато Трусова делала на тренировках суперубойный четверной лутц-тройной риттбергер – в случае чистого исполнения судьи наверняка придут в экстаз и запустят фигуристку не просто в космос, а в неизученные галактики.

Еще в Канаде выступит Евгения Медведева, и ей придется постараться, чтобы ее заметили. Женя разучивает четверной сальхов и даже приземляла его на две ноги в шоу, но все зависит от стабилизации элемента.

Трусова против Медведевой

Когда: Rostelecom Cup (15-17 ноября)

Другое дело – московский этап, где состоится очная ставка Трусовой и Медведевой без присутствия Кихиры. Публике будет очень сложно выбрать любимицу. Других соперниц при чистых прокатах нет – при всем уважении к Станиславе Константиновой и Сатоко Мияхаре. Безупречное исполнение квадов и других прыжков подарит корону домашнего этапа Трусовой, но фан-клуб Жени соберется в «Мегаспорте» полным составом, и домашнее судейство наверняка будет направлено в ее сторону (может быть, Евгении даже предоставят отдельную калитку, как было на контрольных прокатах).

Евгения Медведева, Этери Тутберидзе, ЧМ-2019Getty Images

Психологически московский этап будет самым сложным для его звезд, особенно если на кону уже будет стоять попадание в финал. Судейская бригада на этапе Гран-при все же не новгородская и не саранская, полностью составленная из российских арбитров, но авторитет Медведевой никуда не исчезал.

Загитова против Кихиры

Когда: NHK Trophy (22-24 ноября)

Олимпийская чемпионка и чемпионка мира еще не сказала ни слова о новых соревновательных программах, из-за чего ее успели отправить на пенсию. Во время «Прямой линии» с Владимиром Путиным болельщики даже писали обращения к президенту: мол, Алина сидит в студии, спросите о ее новых программах. Путин не внял просьбам, но в тот же день стало ясно, что Алина не заканчивает – ее распределили во Францию и в Японию.

На NHK Trophy она снова встретится с Рикой Кихирой, и там будут высокие ставки: японский этап – последний перед финалом, а при наличии Трусовой и Щербаковой баллы наверняка пойдут впритирку. Возможно, к ноябрю Алина найдет, чем ответить на убойный контент Кихиры, но пока она показывала четверной флип только на страховочной удочке. А на французском этапе главной соперницей Загитовой станет Косторная, которой она уже проигрывала на чемпионате России.

Кто попадет в финал?

Фигурное катание обожает изощренно обламывать прогнозистов, но пока все идет к тому, что в Турин отправятся пять русских фигуристок и Рика Кихира. Загитова, Медведева, Трусова, Щербакова, Косторная, Туктамышева – кто-то посмотрит финал из дома. Может, и двое, если получится у Турсынбаевой. Ждем 18 октября – пока никто не придумал ничего интереснее следующего сезона у одиночниц.

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