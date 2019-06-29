Туктамышева выложила фото с пляжа с еще тремя фигуристками в купальниках
Красота, умноженная на четыре.
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева опубликовала свеженький пляжный снимок.
На этот раз Лиза порадовала подписчиков коллективным фото – в объектив камеры, помимо Туктамышевой, попали три другие фигуристки: Софья Самодурова, Мария Передерова и Анастасия Гулякова.
Фото сделано во Флориде, где проходят сборы группы Алексея Мишина.
- В мае бойфренд Туктамышевой Андрей Лазукин опубликовал сверхоткровенное фото Елизаветы с отдыха на Кипре.
- Туктамышева – чемпионка мира 2015 года, чемпионка Европы 2015 года, бронзовый призер чемпионата мира-2019.
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