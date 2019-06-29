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Туктамышева выложила фото с пляжа с еще тремя фигуристками в купальниках

Туктамышева выложила фото с пляжа с еще тремя фигуристками в купальниках
Eurosport

35 мин. назад

Красота, умноженная на четыре.

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева опубликовала свеженький пляжный снимок.

На этот раз Лиза порадовала подписчиков коллективным фото – в объектив камеры, помимо Туктамышевой, попали три другие фигуристки: Софья Самодурова, Мария Передерова и Анастасия Гулякова.

Фото сделано во Флориде, где проходят сборы группы Алексея Мишина.

  • В мае бойфренд Туктамышевой Андрей Лазукин опубликовал сверхоткровенное фото Елизаветы с отдыха на Кипре.
  • Туктамышева – чемпионка мира 2015 года, чемпионка Европы 2015 года, бронзовый призер чемпионата мира-2019.

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