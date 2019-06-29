Олимпийский чемпион по фигурному катанию Дмитрий Соловьев поделился мнением о том, почему Алина Загитова не готовится к сезону, а участвует в ледовых шоу.

«Если Алина не проводит тренировки, а участвует в ледовых шоу, то она и ее тренерский штаб знают, что делать, как себя вести и как готовится. У них все схвачено. Значит, у них есть планы, о которых известно только Загитовой и ее тренерам.

Пропустить целый сезон – не лучший для нее выбор. За один сезон набежит сумасшедшая конкуренция, отыграть которую Алина не сможет. Эмоционально можно спокойно пропустить первую половину сезона: отказаться от участия в этапах Гран-при и подготовиться к чемпионатам России, Европы и мира.

Алина ЗагитоваEurosport

Это правильное и рациональное решение. Так она сможет и передохнуть, и при этом быть готовой к серьезным нагрузкам. Нельзя просто пропускать сезон и давать шанс соперникам превзойти себя. Завершить карьеру? Алине нет еще и 20 лет. Бывают случаи, но завершать карьеру очень рано», – сказал Соловьев в интервью «Газете».

Алина еще не объявила музыку для соревновательных программ сезона-2019/20.

На чемпионате мира в Японии Загитова завоевала золото.

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