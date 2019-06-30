Загитова сфотографировалась в кимоно. Год назад в юкате позировала и Медведева
Срочные новости из мира моды.
Олимпийская чемпионка Алина Загитова выложила в инстаграм фото в традиционной японской одежде – юкате.
Юката – разновидность кимоно из легкой и тонкой ткани, которую обычно надевают летом. Годом ранее в юкате позировала Евгения Медведева.
- В сезоне-2018/19 Загитова выиграла чемпионат мира и заняла вторые места в финале Гран-при и на чемпионате Европы.
- Алина пока не объявила музыку для соревновательных программ сезона-2019/20.
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