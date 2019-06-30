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Загитова сфотографировалась в кимоно. Год назад в юкате позировала и Медведева

Загитова сфотографировалась в кимоно. Год назад в юкате позировала и Медведева
Eurosport

33 мин. назад

Срочные новости из мира моды.

Олимпийская чемпионка Алина Загитова выложила в инстаграм фото в традиционной японской одежде – юкате.

Юката – разновидность кимоно из легкой и тонкой ткани, которую обычно надевают летом. Годом ранее в юкате позировала Евгения Медведева.

  • В сезоне-2018/19 Загитова выиграла чемпионат мира и заняла вторые места в финале Гран-при и на чемпионате Европы.
  • Алина пока не объявила музыку для соревновательных программ сезона-2019/20.

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