17-летняя фигуристка выложила откровенное фото с Самодуровой и предложила его оценить
Группа Алексея Мишина – наше все.
17-летняя фигуристка Алина Соловьева сделала ночной снимок вместе с 16-летней Софьей Самодуровой.
После двухнедельных сборов в Куршавеле группа Алексея Мишина уехала заниматься во Флориду. Там девушки сделали множество пляжных снимков, в том числе фото, которое можно увидеть ниже.
Своим подписчикам Алина предложила оценить снимок по степени огненности. Как думаете, какого балла заслуживают девушки из группы Мишина?
- Ранее другая подопечная Мишина, Елизавета Туктамышева, опубликовала свое пляжное фото вместе с Самодуровой, Марией Передеровой и Анастасией Гуляковой.
- А здесь можно посмотреть на очень откровенное фото Туктамышевой.
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