17-летняя фигуристка Алина Соловьева сделала ночной снимок вместе с 16-летней Софьей Самодуровой.

После двухнедельных сборов в Куршавеле группа Алексея Мишина уехала заниматься во Флориду. Там девушки сделали множество пляжных снимков, в том числе фото, которое можно увидеть ниже.

Своим подписчикам Алина предложила оценить снимок по степени огненности. Как думаете, какого балла заслуживают девушки из группы Мишина?

Ранее другая подопечная Мишина, Елизавета Туктамышева, опубликовала свое пляжное фото вместе с Самодуровой, Марией Передеровой и Анастасией Гуляковой.

А здесь можно посмотреть на очень откровенное фото Туктамышевой.

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