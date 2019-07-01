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17-летняя фигуристка выложила откровенное фото с Самодуровой и предложила его оценить

17-летняя фигуристка выложила откровенное фото с Самодуровой и предложила его оценить
Eurosport

1 час назад

Группа Алексея Мишина – наше все.

17-летняя фигуристка Алина Соловьева сделала ночной снимок вместе с 16-летней Софьей Самодуровой.

После двухнедельных сборов в Куршавеле группа Алексея Мишина уехала заниматься во Флориду. Там девушки сделали множество пляжных снимков, в том числе фото, которое можно увидеть ниже.

Своим подписчикам Алина предложила оценить снимок по степени огненности. Как думаете, какого балла заслуживают девушки из группы Мишина?

  • Ранее другая подопечная Мишина, Елизавета Туктамышева, опубликовала свое пляжное фото вместе с Самодуровой, Марией Передеровой и Анастасией Гуляковой.
  • А здесь можно посмотреть на очень откровенное фото Туктамышевой.

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