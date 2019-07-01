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Трусова стала мастером спорта международного класса
ЗМС не за горами!
Министерство спорта России присвоило Александре Трусовой звание мастера спорта международного класса.
Об этом гласит приказ от 28 июня 2019 года. Представляющая Москву 15-летняя Трусова стала единственной фигуристкой в списке.
- В сезоне-2018/19 Александра второй раз подряд выиграла чемпионат мира среди юниоров, а также стала второй в финале юниорского Гран-при и на взрослом чемпионате России.
- В следующем сезоне Трусова впервые выступит на взрослых соревнованиях международного уровня вместе с ровесницами из группы Тутберидзе – Анной Щербаковой и Аленой Косторной.
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