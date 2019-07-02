Тренер по фигурному катанию Александр Жулин в интервью Р-Спорт рассказал о работе с Евгенией Медведевой, а также оценил показательный номер Алины Загитовой под песню Билли Айлиш «Bad Guy».

О программах Медведевой

«Когда я с ней работал, то в один момент увидел ее в музыке Исаака Шварца к фильму «Звезда пленительного счастья». Это очень сильная тема. На что Женя мне сказала: «Я себя в ней не чувствую». Я настаивал: «Жень, да ты всех разорвешь! Можно я включу музыку, а ты иди подвигайся?». Включил. Она пошла кататься и полностью растворилась на площадке. Медведева стала какой-то маленькой, никуда не едущей, а масштабная музыка ее просто сожрала. Я остановил запись. «Женечка, ты абсолютно права, это вообще не твое», – сказал. На следующий день я ей привез музыку того же Шварца из фильма «Мелодии белой ночи». Это душераздирающая скрипка, под которую она сделала три первых движения, и я сразу понял: «Все, это твоя тема».

Если бы она попросила меня поставить ей что-то вновь, я бы попробовал разное, чтобы понять, что же ей действительно прямо сейчас необходимо. Мне тоже показалось, что ее первая короткая программа прошлого сезона, тот блюз, ей не подошла, потому что она ее не прочувствовала, поскольку родилась в России. Медведева – не Эшли Вагнер. Выходит Курт Браунинг и под Фрэнка Синатру катается так, будто Синатра специально для него музыку писал. Это их культура, они понимают эти композиции с детства, а мы, Женя – другие. Медведевой надо ставить то, в чем она способна показать свою душу. Но если она меня попросит, поставлю ей блюз с русской душой».

Евгения МедведеваGetty Images

О показательном номере Загитовой

«Это номер который Глейхенгауз как бы украл? И действительно ли он украл? А не надо копировать, надо пытаться делать свое. Хотя начало этого номера Алины мне понравилось», – заявил 55-летний Жулин.

Жулин тренирует вице-чемпионов мира в танцах на льду Викторию Синицину и Никиту Кацалапова.

Новая короткая программа Медведевой поставлена под композицию «Exogenesis: Symphony, Part 3» группы Muse, в роли хореографа выступил Илья Авербух. В произвольной она будет кататься под «Мемуары гейши».

Номер Загитовой под песню Билли Айлиш стал скандальным: американский хореограф Джоджо Гомез обвинила постановщика Даниила Глейхенгауза плагиате.

Медведева против Трусовой и Кихиры, Щербакова против Туктамышевой. Самые крутые дуэли Гран-при-2019

Качай приложение Eurosport для iOS или Android