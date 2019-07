Загитова долго не называла музыку к новым программам – но не потому что охладела к спорту

Фигурное катание в России вышло на пик популярности – Алина Загитова и Евгения Медведева в Пхёнчхане вывели его в топ зрительского и медийного интереса. На две эти фамилии, а еще на Елизавету Туктамышеву, читатели слетаются со скоростью военных истребителей, ломая спортивным сайтам все алгоритмы статистики. Именно поэтому новостные ленты полны заголовков о том, что Загитова выложила фото с пляжа, а Медведева примерила новое платье.

Отсутствие информации от девчонок – тоже повод: в ход идут домыслы и комментарии экспертов, которые также не располагают фактами. В последний месяц атакам болельщиков и журналистов подверглась Загитова, которая до 6 июля не объявляла музыку для новых соревновательных программ на сезон-2019/20, да и пока разжилась только информацией о произвольной. 17-летнюю Алину обвинили во всех грехах: она несколько недель выступает в японских шоу вместо того, чтобы тренироваться в «Хрустальном», а может, и вовсе заканчивает карьеру – распределение по этапам Гран-при ни о чем не говорит. Это абсолютно не так – давайте разбираться почему.

Поездки на шоу согласованы с Тутберидзе

За пару лет в топе Загитова запомнилась супердисциплинированной фигуристкой, которая свято следует требованиям тренера. С титулом олимпийской чемпионки к ней пришли популярность и медийность, но это не повлияло на Алину отрицательно. Она не зазвездилась и не стала относиться к фанатам, как королева к холопам. Она не заигралась в успешность – в ее соцсетях редко встретишь веселые тусы с зарубежными фигуристами (как у тех же Медведевой и Туктамышевой), а фотографии с отечественными и иностранными коллегами чаще постановочные, а не спонтанные. Алина не ходит шопиться с Джонни Вейром и не обнимается с Джейсоном Брауном – Лиза даже рассказала о ее застенчивости во время шоу-тура по Японии.

Загитова – послушный амбассадор нескольких крупных компаний, среди которых – спортивный бренд Puma и популярная марка японской косметики Shiseido. Алина выполняет спонсорские обязательства (в том числе в инстаграме) согласно контракту, и то же самое относится к ее шоу-гастролям. Загитова поехала в тур не потому что захотела покрасоваться, а потому что ее пригласили и пообещали вознаграждение. Поездка и ее детали стопроцентно обсуждались с Этери Тутберидзе – быть иначе не может. Если бы Тутберидзе запретила, Алина бы осталась в России выполнять тренировочный план.

Ритм шоу не выдержать без тренировок

Гастрольный тур Загитовой действительно кажется чересчур насыщенным. С 24 мая по 16 июня она выступала на шоу Fantasy On Ice в четырех японских городах: Макухари, Сендае, Кобе и Тояме. Алина ненадолго вернулась в Москву и снова поехала в Японию – с 28 по 30 июня проходило шоу Dreams On Ice. C 27 июля по 4 августа фигуристку ждет еще один тур – шоу The Ice покажут в Осаке, Ниигате и Нагое.

Список правда слишком большой. На первый взгляд он отсылает скорее к Аделине Сотниковой, чем к собирающейся соревноваться Загитовой. Но на том же Fantasy On Ice выступали Медведева и Туктамышева, а еще – звездные японцы: главная соперница Загитовой Рика Кихира, ее соотечественницы Сатоко Мияхара и Каори Сакамото, а с мужской стороны публику приводил в экстаз двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю. На Dreams On Ice Кихира и Сакамото тоже были – и никто не сомневается, что они выйдут на лед в сезоне-2019/20 и с полной выкладкой откатают положенные этапы Гран-при.

Алина ЗагитоваGetty Images

Режим шоу совсем не уступает тренировочному. Фигуристы катают по несколько номеров, перед которыми проводят интенсивные раскатки. Фанаты заполняют трибуны не для того, чтобы увидеть в исполнении кумиров красивое скольжение (хотя бывают и исключения: в постолимпийское межсезонье Медведева из-за травмы поехала в тур без прыжков). Они хотят рукоплескать элементам ультра-си и классным каскадам. В этот раз Ханю показывал четверной лутц, Загитова – комбинации с риттбергером, Медведева пробовала квад-сальхов. У Алины – приемлемая для межсезонья форма: ей хватает сил на динамичные номера, а фирменные тройные быстро вернулись после отпуска на море.

На Алину давит общественное мнение

Инсайдеры утверждают, что Тутберидзе жестко контролирует контент соцсетей своих учеников. Следовательно, она понимает, как влияет на имидж фигуристов общественное мнение, и наверняка помнит прошлый год. Тогда Загитова и Глейхенгауз объявили программы в первых рядах и сразу нарвались на стену непонимания от болельщиков.

«Призрака оперы» – тему короткой – встретили недружелюбно. Были сказаны слова о так называемом золотом фонде, о том, что эта музыка застопорит развитие олимпийской чемпионки и подвергнет ее стагнации. А когда Глейхенгауз написал, что Алина – настоящая Кармен, фаны стонали и лезли на стены от досады. Их можно понять: Загитова выиграла в этом образе чемпионат мира, но Кармен в прошлом сезоне на льду было действительно много. К концу марта от звуков легендарной оперы самопроизвольно дергался глаз.

Алина ЗагитоваGetty Images

Возможно, с объявлением новых тем действительно не стоило торопиться – тем более после скандала с плагиатом показательного номера. В соцсетях уже форсятся мемы, что Глейхенгауз не называет соревновательные программы, потому что еще не украл их. Загитова в этой ситуации не виновата ни капли, но в заголовках новостей о мнимом или реальном воровстве все равно стоит ее фамилия.

В секретах нет ничего плохого – прошлым летом Медведева озвучила «Orange Coloured Sky» и «Либертанго» 26 июля, а Михаил Коляда тянул практически до контрольных прокатов в начале сентября. Если о «Кармен» он проговорился в интервью за пару дней (впрочем, прозорливые фанатки уже и так подозревали худшее), то трек Muse все оценили только после демонстрации в Новогорске.

Можно придраться и к Туктамышевой. Короткую программу на новый сезон ей начинал ставить Илья Авербух – в начале мая Лиза выложила процесс работы над постановкой и отметила аккаунт вице-чемпиона Солт-Лейка. А недавно она поехала в Южную Каролину ставить обе программы у Ше-Линн Бурн – что это, как не раздрай? Но к осени в порядке будут и Елизавета, и Алина. Если конкретно ты в начале июля не знаешь, какие программы будет катать олимпийская чемпионка и чемпионка мира в новом сезоне, это не значит, что они еще не готовы. Просто наберись терпения – осталось дождаться только объявления короткой.

Телеграм-канал Валерии Кукалевой – правда, о лыжах, а не о фигурке

Другие тексты автора о фигурном катании:

Медведева против Трусовой и Кихиры, Щербакова против Туктамышевой. Самые крутые дуэли Гран-при-2019

Дочь Тутберидзе уехала в США. Чтобы стать первым номером русских танцев

Качай приложение Eurosport для iOS или Android