Олимпийская чемпионка и чемпионка мира Алина Загитова дала большое интервью «Миру фигурного катания».

О неудачах

«В детстве вообще по этому поводу не переживала. Все как-то легче было намного, хотя мама меня ругала, когда я плохо выступала. До чемпионата мира-2018 в Милане у меня крупных неудач не было. Вот после Милана – да, приходила в себя очень долго.

Я с собой боролась. Пыталась настраиваться, как мне говорили тренеры. Если тебе тяжело – нужно еще больше напрягаться, вставать и идти дальше. Никогда не надо говорить, что у тебя ничего не получится, показывать, как тебе тяжело. Для меня было очень важно, чтобы этот сезон хорошо закончился. Теперь я знаю – в жизни всякое бывает. Бывает очень непросто, важно уметь все пережевывать и идти дальше. Когда выиграла в Сайтаме, то доказала себе, что я могу это сделать».

За что ценит Тутберидзе

«За стойкий характер. Еще нравится ее женственность – она всегда хорошо выглядит и красиво одевается. В этом я тоже беру с нее пример. Я очень ее уважаю за то, что она сделала накануне чемпионата мира. У меня же такое настроение было, бесконечные «не хочу», «не буду», «отстаньте». Не слушала ни родителей, ни тренеров, на тренировках ничего не получалось. Я начала думать, что уже никогда не выберусь из этого состояния. Я устала бороться и в какой-то момент даже опустила руки».

О возможном завершении карьеры

«Готова ли была закончить? Как оказалось – нет. Когда понимаешь, что теряешь то, что тебе дорого, начинаешь еще больше этим дорожить. Наверное, мне нужно было это прочувствовать. Как говорят, иногда благодаря хорошему пинку мы обретаем крылья. Мне нужен был этот самый пинок. Уговаривать и гладить по головке – это не про меня. Тутберидзе тогда сказала: «Нет, едем». Я очень ей благодарна, за то, что она настояла на своем», – сказала Загитова в интервью «Миру фигурного катания».

В сезоне-2018/19 Алина выиграла чемпионат мира и заняла вторые места в финале Гран-при и на чемпионате Европы.

По итогам распределения этапов Гран-при на новый сезон она выступит во Франции и Японии.

Алина еще не объявила музыку к новым соревновательным программам.

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