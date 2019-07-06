Хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз назвал тему произвольной программы олимпийской чемпионки Алины Загитовой на сезон-2019/20.

В инстаграме он написал, что 17-летняя фигуристка предстанет в образе Клеопатры, а программа будет состоять из компиляции трех композиций – «The feelins begin» Питера Габриэля, увертюры Lawrence d'Arabie Мориса Жарра и «Ramses» Хатира Хичама.

Музыка к короткой программе Загитовой пока не озвучена.

Согласно распределению в сезоне-2019/20 Алина выступит на этапах Гран-при во Франции и Японии.

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