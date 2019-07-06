Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева рассказала о новом показательном номере для сезона-2019/20.

«Тернистый путь фигуристки, которая решила не снимать с себя костюм в новом показательном. Номер под трек «Shallow». Постановка и идея Ильи Авербуха», – написала 22-летняя Елизавета, выложив фото с выступления, где она катается в ядовито-зеленом платье.

Подписчики Лизы не удовлетворились номером под Леди Гагу и единодушно требуют программу под песню Ирины Аллегровой «Шальная императрица».

Соревновательные программы для нового сезона Туктамышевой ставит Ше-Линн Бурн.

Лиза выступит на этапах Гран-при в Америке и Китае.

В прошлом сезоне она выступала на показательных под композицию Бритни Спирс «Toxic», по ходу номера оставаясь в нижнем белье.

Туктамышева выложила фото с пляжа с еще тремя фигуристками в купальниках

Качай приложение Eurosport для iOS или Android