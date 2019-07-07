Телеведущий Владимир Познер поделился впечатлениями от общения с заслуженными тренерами России Ириной Винер-Усмановой и Этери Тутберидзе, которых приглашал на интервью в авторскую программу.

«Мне очень понравились обе программы. Конечно, Ирина Винер – человек надменный, властный, довольно свысока относящийся ко многим и при этом себя ценящий. И правильно, потому что она добилась феноменальных результатов и причем не в один день. У нее на самом деле довольно сложная жизнь была.

Что касается Тутберидзе, то вообще она меня совершенно покорила своей прямотой, отсутствием всяких понтов. Просто очень была хороша. И, кстати, я ее отношу к лучшим моим программам этого года», – написал 85-летний Познер.

Этери Тутберидзе работает в спортшколе «Самбо-70» в отделении «Хрустальный».

В сезоне-2018/19 пять ее учениц выступят на этапах Гран-при: Алина Загитова, Александра Трусова, Анна Щербакова, Алена Косторная и Элизабет Турсынбаева.

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