Российские фигуристки Елизавета Туктамышева и Евгения Тарасова, выступающие в одиночном и парном катании соответственно, встретились на пляже во Флориде (США).

Девчонки были рады увидеться и, конечно, сразу сделали совместное селфи. «Встретимся в любой точке мира!» – написала 24-летняя Женя.

Затем Елизавета и Евгения выстроили для красивого кадра своих спутников – фигуристов Андрея Лазукина и Юрия Власенко.

Группа Алексея Мишина, в которой тренируются Туктамышева и Лазукин, проводит сбор во Флориде.

Тарасова выступает в паре с Владимиром Морозовым, они работают во Флориде под руководством Марины Зуевой.

Туктамышева выложила фото с пляжа с еще тремя фигуристками в купальниках

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