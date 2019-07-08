Туктамышева и Тарасова встретились на пляже и сделали фото в купальниках
Нет-нет, пляжного фото Татьяны Анатольевны не будет.
Российские фигуристки Елизавета Туктамышева и Евгения Тарасова, выступающие в одиночном и парном катании соответственно, встретились на пляже во Флориде (США).
Девчонки были рады увидеться и, конечно, сразу сделали совместное селфи. «Встретимся в любой точке мира!» – написала 24-летняя Женя.
Затем Елизавета и Евгения выстроили для красивого кадра своих спутников – фигуристов Андрея Лазукина и Юрия Власенко.
- Группа Алексея Мишина, в которой тренируются Туктамышева и Лазукин, проводит сбор во Флориде.
- Тарасова выступает в паре с Владимиром Морозовым, они работают во Флориде под руководством Марины Зуевой.
Туктамышева выложила фото с пляжа с еще тремя фигуристками в купальниках
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