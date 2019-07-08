Олимпийская чемпионка командного турнира Сочи-2014 Екатерина Боброва официально объявила о завершении соревновательной карьеры.

«Друзья, болельщики и просто любители фигурного катания! Из-за многочисленных вопросов хочется сделать официальное заявление. Я завершаю свой путь в спорте! И делаю это ни о чем не жалея и с радостью в сердце! Это были потрясающие годы труда, побед и поражений. Дружбы, новых знакомств и приключений! Фигурное катание закалило меня как спортсмена и многому научило! Эта большая часть меня и моей жизни подошла к завершению. Но я перелистываю страницу и начинается не менее интересная и полная приключений жизнь!

В первую очередь, я теперь счастливая мама. Ну и куда же без фигурного катания?! Мы с Дмитрием Соловьевым продолжим радовать вас своим катанием в шоу! Будем раскрываться в новых амплуа и удивлять невероятными образами. Хочется поклониться до земли и сказать спасибо всем тем, кто всегда был с нами и в нас верил. До последнего», – написала 29-летняя Боброва.

Екатерина имеет две медали олимпийских командных турниров: золото Сочи-2014 и серебро Пхёнчхана-2018.

Они с Соловьевым выигрывали бронзу чемпионата мира в танцах на льду, становились чемпионами Европы.

Боброва пропустила сезон-2018/19 из-за рождения ребенка.

Дочь Тутберидзе уехала в США. Чтобы стать первым номером русских танцев

Качай приложение Eurosport для iOS или Android