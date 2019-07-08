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Русская фигуристка, которая говорила о правильном допинге, будет выступать за Украину
Видимо, под эгидой ФФКР такие разговоры неприемлемы.
Российская фигуристка Анастасия Шаботова сменила спортивное гражданство на украинское.
Переход единогласно одобрила Федерация фигурного катания Москвы на заседании президиума. Шаботова тренируется у Светланы Пановой в московском клубе «Снежные барсы».
- 13-летняя фигуристка известна высказыванием о правильном допинге: в январе 2019 года она заявила, что для успеха в фигурном катании нужно применять допинг, но делать это правильно.
- Ситуацию расследовало РУСАДА.
(Фото: YouTube )
13-летняя фигуристка: «Как выступать стабильно? Выпить много допинга»
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