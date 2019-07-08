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Русская фигуристка, которая говорила о правильном допинге, будет выступать за Украину

Русская фигуристка, которая говорила о правильном допинге, будет выступать за Украину
Eurosport

1 час назад

Видимо, под эгидой ФФКР такие разговоры неприемлемы.

Российская фигуристка Анастасия Шаботова сменила спортивное гражданство на украинское.

Переход единогласно одобрила Федерация фигурного катания Москвы на заседании президиума. Шаботова тренируется у Светланы Пановой в московском клубе «Снежные барсы».

  • 13-летняя фигуристка известна высказыванием о правильном допинге: в январе 2019 года она заявила, что для успеха в фигурном катании нужно применять допинг, но делать это правильно.
  • Ситуацию расследовало РУСАДА.

(Фото: YouTube )

13-летняя фигуристка: «Как выступать стабильно? Выпить много допинга»

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