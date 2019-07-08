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«Навсегда запомни нас такими». Самодурова порадовала фанатов новым сочным фото

«Навсегда запомни нас такими». Самодурова порадовала фанатов новым сочным фото
Eurosport

39 мин. назад

Талант и на льду, и вне его.

Российская фигуристка Софья Самодурова опубликовала новый снимок в инстаграме.

«Навсегда запомни нас такими», – написала спортсменка под фото в черном купальнике.

  • Самодурова – чемпионка Европы-2019, бронзовый призер этапа Гран-при «Скейт Америка» (2018).
  • Ранее Софья попала на общий пляжный снимок вместе с другими фигуристками: Елизаветой Туктамышевой, Марией Передеровой и Анастасией Гуляковой.

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