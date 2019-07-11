Вице-чемпион Олимпиады-2002 в танцах на льду и хореограф Илья Авербух в интервью «Р-Спорт» заявил, что не считает скандалы в фигурном катании отрицательной тенденцией.

О скандалах

Лучше так, чем когда про фигурное катание не говорят или вспоминают раз в четыре года, когда идет Олимпиада. Я больше боюсь, что все подустанут от пены и перестанут обсуждать. А лучше обсуждать, это всегда популяризирует вид спорта. Многие специалисты на это улыбаются, улыбаюсь и я. Думаю, если убрать все лишнее, то это хорошо.

О Татьяне Тарасовой

Конечно, всем всегда хочется быть добрыми и пушистыми. Она берет на себя смелость, зная, что возможна какая-то критика, потому что быть добрым и добреньким – разные вещи. Нет человека, который может оказать на Тарасову хоть какое-то давление. С ней невозможно договориться. Она действительно легенда, это тот человек, которым страна должна гордиться, оказывать всестороннюю поддержку и почести. Это тот столп, на котором стоит российское, в прошлом – советское фигурное катание. Мы опираемся на таких людей, как Тарасова, Москвина, Мишин.

45-летний Авербух занимается постановкой ледовых шоу.

Он поставил одну из программ Евгении Медведевой к сезону-2019/20, а также работал над показательным номером для Елизаветы Туктамышевой.

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