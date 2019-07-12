11-летняя ученица Тутберидзе исполнила тройной аксель на полу
«Хрустальный» регулярно готовит чемпионок.
Фигуристы из группы Этери Тутберидзе продолжают изучение элементов ультра-си.
11-летняя Вероника Жилина показала, как исполняет на полу тройной аксель – прыжок, которым владеют не все мужчины-одиночники, выступающие на международных соревнованиях.
А это замедленный повтор:
- На взрослом уровне в сезоне-2018/19 тройной аксель исполняли Елизавета Туктамышева и Рика Кихира.
- В группе Тутберидзе этот элемент на тренировках делала 12-летняя Софья Акатьева.
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