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Олимпийский чемпион Пхёнчхана сыграл свадьбу с давним бойфрендом

Олимпийский чемпион Пхёнчхана сыграл свадьбу с давним бойфрендом
Eurosport

19 мин. назад

Наконец-то прошла официальная церемония.

Канадский фигурист Эрик Рэдфорд, выступавший в парном катании, сыграл свадьбу со своим бойфрендом Луисом Фенеро – итальянским танцором на льду.

34-летний Рэдфорд выложил фото поцелуя и подписал: «Все наконец-то случается». Хэштег #ericandluiswedding (свадьба Эрика и Луиса) намекает о состоявшейся свадебной церемонии.

Фото с праздника выложила американская фигуристка Мэдисон Чок.

  • Ребята объявили о помолвке летом 2017 года.
  • Рэдфорд выступал в парном катании с Меган Дюамель и завершил карьеру после сезона-2017/18.
  • Дюамель и Рэдфорд стали олимпийскими чемпионами Пхёнчхана-2018 в команде, а также двукратными чемпионами мира.

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