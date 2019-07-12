Олимпийский чемпион Пхёнчхана сыграл свадьбу с давним бойфрендом
Наконец-то прошла официальная церемония.
Канадский фигурист Эрик Рэдфорд, выступавший в парном катании, сыграл свадьбу со своим бойфрендом Луисом Фенеро – итальянским танцором на льду.
34-летний Рэдфорд выложил фото поцелуя и подписал: «Все наконец-то случается». Хэштег #ericandluiswedding (свадьба Эрика и Луиса) намекает о состоявшейся свадебной церемонии.
Фото с праздника выложила американская фигуристка Мэдисон Чок.
- Ребята объявили о помолвке летом 2017 года.
- Рэдфорд выступал в парном катании с Меган Дюамель и завершил карьеру после сезона-2017/18.
- Дюамель и Рэдфорд стали олимпийскими чемпионами Пхёнчхана-2018 в команде, а также двукратными чемпионами мира.
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