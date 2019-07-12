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Загитова и Трусова выступят за сборную Европы на Japan Open
Турнир нестандартный, но важный в преддверии сезона.
Организаторы коммерческого турнира Japan Open частично объявили состав на турнир 2019 года.
Сборную Европы представят российские фигуристки Алина Загитова и Александра Трусова, тренирующиеся в группе Этери Тутберидзе. В мужском одиночном катании выступит испанец Хавьер Фернандес, завершивший карьеру, имя второго одиночника пока не называется.
За команду Японии выступят Рика Кихира, Сатоко Мияхара и Шома Уно, за сборную Северной Америки – Брэйди Теннелл, Мираи Нагасу, Нэтан Чен и Винсент Жоу.
- На Japan Open соревнуются три команды: Европа, Япония и Северная Америка. Каждую представляют две одиночницы и два одиночника.
- Загитова выступала на турнире в прошлом году и установила мировой рекорд в произвольной программе.
Загитова долго не называла музыку к новым программам. Но не потому что охладела к спорту
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