Организаторы коммерческого турнира Japan Open частично объявили состав на турнир 2019 года.

Сборную Европы представят российские фигуристки Алина Загитова и Александра Трусова, тренирующиеся в группе Этери Тутберидзе. В мужском одиночном катании выступит испанец Хавьер Фернандес, завершивший карьеру, имя второго одиночника пока не называется.

За команду Японии выступят Рика Кихира, Сатоко Мияхара и Шома Уно, за сборную Северной Америки – Брэйди Теннелл, Мираи Нагасу, Нэтан Чен и Винсент Жоу.

На Japan Open соревнуются три команды: Европа, Япония и Северная Америка. Каждую представляют две одиночницы и два одиночника.

Загитова выступала на турнире в прошлом году и установила мировой рекорд в произвольной программе.

Загитова долго не называла музыку к новым программам. Но не потому что охладела к спорту

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