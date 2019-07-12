Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Екатерина Боброва рассказала подробности ухода Евгении Медведевой от тренера Этери Тутберидзе.

«Так как Этери Тутберидзе тренировала Медведеву с самого детства, то она до сих пор воспринимала ее как ребенка, как свое чадо. Она хотела ей самого лучшего. А Женя выросла в большого спортсмена. Она хотела что-то пробовать самостоятельно, какую-то музыку выбирать. Это мое мнение.

Мне так было обидно, когда Женю начали гнобить за то, что она цветы не подарила Тутберидзе. Да она приходила к ней, просто она никак не могла застать Этери на льду. Это настолько смешно! Мы тоже тренерам не могли подарить никак цветы.

Даже Цурская призналась, что она только сейчас принесла Тутберидзе цветы, потому что она не могла никак совпасть с ней на льду. Это нормально, все мы люди. Просто раздули из этого такое, что Женя неблагодарная сволочь, и половина ее поклонников переметнулась в другую сторону. Это просто смешно», –

Медведева перешла от Тутберидзе к Брайану Орсеру летом 2018 года.

В сезоне-2018/19 стала третьей на ЧМ в Сайтаме.

Боброва.

Фигуристки уходят от Тутберидзе и теряют все. В топе осталась только Медведева

Качай приложение Eurosport для iOS или Android