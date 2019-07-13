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Ше-Линн Бурн стала хореографом произвольной программы Медведевой. Женя уже выложила фрагмент

Ше-Линн Бурн стала хореографом произвольной программы Медведевой. Женя уже выложила фрагмент
Eurosport

54 мин. назадОбновлено 53 мин. назад

Евгения начала сотрудничество с востребованным хореографом.

Произвольную программу Евгении Медведевой под музыку из фильма «Мемуары гейши» поставит хореограф из Канады Ше-Линн Бурн.

Об этом фигуристка сообщила в инстаграме, снадбив пост нарезкой видео из проката под музыку программы.

  • В сезоне-2018/19 постановщиками программ Медведевой были Трейси Уилсон и Миша Ге.
  • Ше-Линн Бурн ставила программы Дайсуке Такахаси, Джереми Эбботу, Юзуру Ханю, Нэтану Чену, Шома Уно, Кейтлин Осмонд, Вакабе Хигучи, Эшли Вагнер, Елене Радионовой.

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