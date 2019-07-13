Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева поучаствовала в мастер-классе по скольжению вместе с другими фигуристами из «Крикет клуба» в Торонто.

Фото появилось в инстаграме ее тренера Брайана Орсера. Мастер класс для спортсменов проводит канадка Энн Шелтер – тренер, хореограф и специалист ISU.

В сезоне-2018/19 Медведева выиграла бронзовую медаль чемпионата мира.

Программы к новому сезону ей поставили Илья Авербух и Ше-Линн Бурн.

Ше-Линн Бурн стала хореографом произвольной программы Медведевой. Женя уже выложила фрагмент

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