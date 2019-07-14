Getty Images
Стала известна песня для новой короткой программы Загитовой
Уж не символично ли ее название?
Хореограф Алины Загитовой Даниил Глейхенгауз рассказал, под какую композицию фигуристка будет катать короткую программу.
«Короткая программа Загитовой в новом сезоне будет под композицию Yasmin Levy «Me Voy» [Я ухожу], – написал Глейхенгауз в инстаграме.
Увидеть Загитову на льду можно будет 7 и 8 сентября в «Лужниках», где свои новые программы, помимо Алины, презентуют Евгения Медведева, Елизавета Туктамышева и Софья Самодурова.
- Ранее Загитова определилась с образом для произвольной: выбор фигуристки пал на Клеопатру.
- Алина – олимпийская чемпионка 2018 года, чемпионка мира 2019 года, заслуженный мастер спорта России (2018).
Медведева поучаствовала в мастер-классе по скольжению в Торонто
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте