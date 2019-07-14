Хореограф Алины Загитовой Даниил Глейхенгауз рассказал, под какую композицию фигуристка будет катать короткую программу.

«Короткая программа Загитовой в новом сезоне будет под композицию Yasmin Levy «Me Voy» [Я ухожу], – написал Глейхенгауз в инстаграме.

Увидеть Загитову на льду можно будет 7 и 8 сентября в «Лужниках», где свои новые программы, помимо Алины, презентуют Евгения Медведева, Елизавета Туктамышева и Софья Самодурова.

Ранее Загитова определилась с образом для произвольной: выбор фигуристки пал на Клеопатру.

Алина – олимпийская чемпионка 2018 года, чемпионка мира 2019 года, заслуженный мастер спорта России (2018).

Медведева поучаствовала в мастер-классе по скольжению в Торонто

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