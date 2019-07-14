Медведева показала клубничку
Нет-нет, это не то, о чем ты подумал.
Российская фигуристка Евгения Медведева опубликовала новый снимок в инстаграме.
На свежем фото Женя позирует с корзинкой клубники где-то в полях Торонто (Онтарио, Канада).
- Медведева – двукратный серебряный призер Олимпийских игр 2018 года (в одиночном катании и командных соревнованиях), двукратная чемпионка мира (2016, 2017).
- На чемпионате мира-2019 в японском Сайтаме Евгения заняла третье место.
Ше-Линн Бурн стала хореографом произвольной программы Медведевой. Женя уже выложила фрагмент
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