У Медведевой и Туктамышевой будут крутые программы. Их новый хореограф ставила Ханю «Сеймея»

После олимпийского сезона Евгения Медведева уехала в Канаду к Брайану Орсеру, чтобы экспериментировать и предстать на льду совершенно новой. Дэвид Уилсон сразу поставил ей типично американскую программу под джаз «Orange Coloured Sky» – прекрасную и стильную, но севшую на серьезную Женю примерно как блузка на слона. После первого проката на «Осенней классике» Евгения отказалась от идеально подходящего к постановке платья, чересчур короткого для нее самой, а на этапах Гран-при выступала под игривый вокал Натали Коул с лицом трагической героини. К чемпионату России Медведева и Орсер поняли ошибку, обратились к Мише Ге и получили удобную «Тоску».

С изменением контента тоже не сложилось. На первых стартах сезона в короткую программу упорно заявляли проблемный лутц, который Евгения часто исполняет с неправильного ребра. Вкупе с неподходящим характером танца одно наслаивалось на другое, и судьи уже не моргали: Медведева получала в протокол если не злополучное «е», то как минимум восклицательный знак. Но Жене хотелось попасть на главные старты, и к отбору на чемпионате России пофиксили и это – точнее, вернули старое: риттбергер. На чемпионате России и финале Кубка судьи были благосклонны к Медведевой, но прокаты на чемпионате мира были лучшими в сезоне. Это подтвердило гипотезу, что Жене не нужно ничего менять. Перед новым сезоном она это отлично усвоила.

Что поставили Медведевой к новому сезону?

Теперь, когда во взрослые выходят юные квадистки, никакого риска в плане программ не будет. В короткой Медведева выступит под песню Muse «Exogenesis: Symphony, Part 3», хореографом стал уже работавший с ней Илья Авербух. Muse – современная группа, но если несведущий в музыке человек послушает конкретно эту композицию, он может не отличить ее от сочинений Чайковского, Рахманинова, Бизе и других классиков. Характер произведения подходит Жене, ей удобны акценты, а постановщик прекрасно знает ее предпочтения.

Евгения МедведеваGetty Images

Авербуха привлекали к работе с Медведевой еще в «Хрустальном»: он ставил ей олимпийские программы – «Ноктюрн» Шопена в короткую и «Оставленные» в произвольную. Произволку заменили на «Анну Каренину» от Глейхенгауза, но в совместном списке Авербуха с Медведевой остаются другие шедевры.

«Мне кажется, программа ей очень подходит. Медведева ее уже показала своему тренеру Брайану Орсеру, и, со слов Жени и ее мамы, программа ему понравилась. Работа над программой началась по инициативе Жени. Мы четыре года работали вместе, и помочь ей сейчас было делом чести.

Я прекрасно понимаю, что предстоящий сезон для Жени будет еще сложнее, чем предыдущий, потому что в бой пойдут девочки из группы Этери Тутберидзе. Мы вместе начали этот путь, и было бы не по-мужски сейчас давать заднюю. Будем идти вместе столько, сколько она будет хотеть кататься», – поддерживает Евгению хореограф.

Над произвольной Женя работала с известной Ше-Линн Бурн и уже показала часть программы под саундтрек из фильма «Мемуары гейши». Японская тематика – тоже подходящий выбор с учетом любви восточной публики. Пусть один недоумок и предложил Медведевой убраться из его страны, фигуристка с улыбкой сказала, что не обращает на такое внимания. У нее уже был похожий опыт: на шоу в образе Сейлормун. Сейчас все будет гораздо серьезнее, но в японской тематике Жене точно комфортнее, чем в образе а ля Эшли Вагнер.

Кто такая Ше-Линн Бурн?

Ше-Линн – 43-летняя канадка, выступавшая в танцах на льду с Виктором Краатцем. Их тренировал Николай Морозов, они взяли титул чемпионов мира и трижды выиграли чемпионат Четырех континентов. Завершив любительскую карьеру, Бурн выступала на шоу как одиночница и начала ставить программы для других фигуристов.

Ее самый известный клиент – двукратный олимпийский чемпион из Японии Юдзуру Ханю. Это Ше-Линн ставила ему самую известную программу – «Сеймея», с которой великий японец не смог выиграть у Хавьера Фернандеса чемпионат мира 2016 года в Бостоне, а затем триумфально взял Игры-2018 в Пхёнчхане после тяжелой травмы. Именно с этой постановкой чаще всего ассоциируется Юдзуру.

«Когда фигурист чувствует программу изнутри, это сразу видно. Возможно, вы не поймете, как это касается вас, но вы это видите», – объясняет Бурн свой принцип работы со спортсменами. Наверное, с ней бы у Медведевой не произошло такого казуса, как в прошлом году с Уилсоном и «Orange Coloured Sky».

Юдзуру ХанюGetty Images

Туктамышева тоже ставит у нее?

К тем же хореографам перед новым сезоном обратилась Елизавета Туктамышева, причем ситуация слегка запуталась. В апреле Авербух заявил, что поставит Лизе короткую программу, и фигуристка вскоре показала процесс работы на видео. Не указав, правда, каким номером они занимаются. А в конце июня она улетела в Южную Каролину к Бурн и объявила, что программы к новому сезону ей поставит канадка.

Короткая – «Drumming Song» британской группы Florence and the Machine, музыку для произвольной Туктамышева оставила интригой.

«Наконец-то сбылась моя мечта. Я давно хотела с ней поработать. Я смотрела ее программы и думала: «Она делает настоящие шедевры!» Я послала ей несколько композиций, которые мне нравятся, чтобы она знала, какое направление мне ближе. Думаю, ей достаточно посмотреть мои программы, чтобы понять, что я за человек. Я хочу что-то новое, но я хочу, чтобы это было частью меня», – рассказала воодушевленная Елизавета.

Оказалось, Авербух поставил ей новый показательный номер на смену стюардессе. Туктамышева выгуляла на шоу ядовито-зеленое платье, которое не сбрасывает по ходу выступления, и порадовала японских фанатов номером под песню Леди Гаги «Shallow». С тройным акселем все в порядке, а вот Медведева пока приземлила свой четверной сальхов только на две ноги.

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