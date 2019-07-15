Административное расследование в отношении российской фигуристки Алины Загитовой было прекращено, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МВД по Удмуртии.

Дело было открыто в мае 2019 года после публикации видео, где 16-летняя Загитова управляет автомобилем с непристегнутым ремнем. Расследование было прекращено в связи с истечением срока давности привлечения к административной ответственности.

Согласно законодательству РФ, несовершеннолетним запрещено управлять транспортным средством.

Загитова – олимпийская чемпионка 2018 года, чемпионка мира 2019 года.

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