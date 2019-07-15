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Загитову не оштрафуют за вождение автомобиля без прав

Загитову не оштрафуют за вождение автомобиля без прав
Eurosport

23 мин. назад

Расследование было прекращено в связи с истечением срока давности.

Административное расследование в отношении российской фигуристки Алины Загитовой было прекращено, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МВД по Удмуртии.

Дело было открыто в мае 2019 года после публикации видео, где 16-летняя Загитова управляет автомобилем с непристегнутым ремнем. Расследование было прекращено в связи с истечением срока давности привлечения к административной ответственности.

  • Согласно законодательству РФ, несовершеннолетним запрещено управлять транспортным средством.
  • Загитова – олимпийская чемпионка 2018 года, чемпионка мира 2019 года.

Стала известна песня для новой короткой программы Загитовой

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