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Загитову не оштрафуют за вождение автомобиля без прав
Расследование было прекращено в связи с истечением срока давности.
Административное расследование в отношении российской фигуристки Алины Загитовой было прекращено, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МВД по Удмуртии.
Дело было открыто в мае 2019 года после публикации видео, где 16-летняя Загитова управляет автомобилем с непристегнутым ремнем. Расследование было прекращено в связи с истечением срока давности привлечения к административной ответственности.
- Согласно законодательству РФ, несовершеннолетним запрещено управлять транспортным средством.
- Загитова – олимпийская чемпионка 2018 года, чемпионка мира 2019 года.
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