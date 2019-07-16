Загитова поучаствовала в Bottlecap Challenge, но крышку открутила ее собака Масару
Оригинально.
Олимпийская чемпионка Алина Загитова приняла участие в Bottlecap Challenge.
Правда, бутылку открыла не она, а собака Масару, пусть и управляемая фигуристкой. Судя по мордочке, собаке не очень хотелось принимать участие во флэшмобе.
- Эстафету Загитовой в Bottlecap Challenge передали сестры Аверины.
- Короткая программа Загитовой в новом сезоне будет исполнена под композицию Yasmin Levy «Me Voy», произвольная – под компиляцию трех композиций – «The feelins begin» Питера Габриэля, увертюры Lawrence d'Arabie Мориса Жарра и «Ramses» Хатира Хичама.
Загитова долго не называла музыку к новым программам. Но не потому что охладела к спорту
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте