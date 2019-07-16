Олимпийская чемпионка Алина Загитова приняла участие в Bottlecap Challenge.

Правда, бутылку открыла не она, а собака Масару, пусть и управляемая фигуристкой. Судя по мордочке, собаке не очень хотелось принимать участие во флэшмобе.

Эстафету Загитовой в Bottlecap Challenge передали сестры Аверины.

Короткая программа Загитовой в новом сезоне будет исполнена под композицию Yasmin Levy «Me Voy», произвольная – под компиляцию трех композиций – «The feelins begin» Питера Габриэля, увертюры Lawrence d'Arabie Мориса Жарра и «Ramses» Хатира Хичама.

Загитова долго не называла музыку к новым программам. Но не потому что охладела к спорту

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