Туктамышева объявила о пропуске Олимпиады-2020. Вы же поняли, почему?

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева пошутила на тему пропуска ею двух предыдущих Олимпиад сообщением о том, что она не поедет на Игры в Токио в 2020 году. Игры эти, разумеется, летние.

«Официальное объявление! Я не собираюсь участвовать в Олимпийских играх 2020 года в Токио. Как говорится, из-за некоторых технических проблем. Я была уверена, что Олимпиада в Японии будет моим лучшим шансом. Реально мое проклятие, еще одна пропущенная Олимпиада», – написала Туктамышева в твиттере.

Туктамышева не попала в состав сборной в Сочи-2014 и Пхёнчхан-2022.

Ближайшая зимняя Олимпиада пройдет в Пекине в 2022 году.

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