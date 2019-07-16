Eurosport
Туктамышева объявила о пропуске Олимпиады-2020. Вы же поняли, почему?
Главное, чтобы шутка про 2020 год, не стала реальностью в 2022-м.
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева пошутила на тему пропуска ею двух предыдущих Олимпиад сообщением о том, что она не поедет на Игры в Токио в 2020 году. Игры эти, разумеется, летние.
«Официальное объявление! Я не собираюсь участвовать в Олимпийских играх 2020 года в Токио. Как говорится, из-за некоторых технических проблем. Я была уверена, что Олимпиада в Японии будет моим лучшим шансом. Реально мое проклятие, еще одна пропущенная Олимпиада», – написала Туктамышева в твиттере.
- Туктамышева не попала в состав сборной в Сочи-2014 и Пхёнчхан-2022.
- Ближайшая зимняя Олимпиада пройдет в Пекине в 2022 году.
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