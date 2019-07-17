Куда уходит Загитова и кого сожжет Трусова-Дейенерис. Новый сезон – самый важный для Тутберидзе

Сезон-2019/20 будет самым важным в истории «Хрустального». В 2014-м Этери Тутберидзе выводила на главные старты Юлию Липницкую – свою первую звезду мирового масштаба, потом топ-проектом была Евгения Медведева, затем на первый план вышла Алина Загитова. В следующем сезоне Тутберидзе не ограничится одной примой – во взрослые выходят Александра Трусова, Анна Щербакова и Алена Косторная. Не нужно забывать об Элизабет Турсынбаевой из Казахстана, и если сосчитать всех, включая Загитову, то Этери Георгиевна повезет на этапы Гран-при пятерых учениц.

Следовательно, как минимум 10 конкурентоспособных программ должен поставить штатный хореограф группы Даниил Глейхенгауз – с момента ухода Медведевой в «Хрустальном» не обращались к другим постановщикам. При этом хвостом за Глейхенгаузом ходят остальные – юниоры (Даниил Самсонов и не только) и юниорки (Камила Валиева, Майя Хромых, Дарья Усачева, Алена Канышева), представляющий на Гран-при Грузию Морис Квителашвили, не получивший этапы из-за травм экс-чемпион мира среди юниоров Алексей Ерохов. И это не весь список.

После скандала с плагиатом показательного Загитовой постановки Глейхенгауза будут рассматривать под микроскопом: каждый взмах ногой и каждый заход на прыжок. Не было ли такого в работах других хореографов? Может, вот это па украдено в балете или спортивных танцах? Конечно, заниматься подобным крючкотворством будут фанаты, а не судьи, но работать всегда приятнее в комфортной обстановке без давления и нападок в комментариях. Глейхенгаузу и в прошлом году доставалось в интернете за топорную нарезку музыки. В это межсезонье его задача трудна как никогда.

Алина Загитова

Короткая программа: Ясмин Леви – «Me Voy»

Произвольная программа: Питер Габриэль – «The feelings begin», Морис Жарр – увертюра «Lawrence d'Arabie», Хатир Хичам – «Ramses»

Болельщики и журналисты поспешили отыскать в теме короткой символизм: «Me Voy» перевели с испанского как «я ухожу», и отовсюду посыпались конспирологические теории. В общем-то логичные – уходу Загитовой из спорта после следующего сезона бок о бок с юниорками никто не удивится. Но года четыре назад был случай, когда Сергей Воронов выступил на показательных под «Лебединую песню». Перепугались не только персональные фанатки – даже комментатор обмолвился о намеке. Сейчас Сергею 31 год, и он готовится к очередной поездке на этапы Гран-при. Вот и «Me Voy» можно перевести не только как «я ухожу», но и как «я иду». А это уже совершенно другой смысл. Особенно в спорте.

Главное – не перевод песни, а ее звучание. «Me Voy» – сильная надрывная композиция с проникновенным вокалом, которая шикарно ляжет на исполнение Загитовой и заиграет на льду новыми красками. Это будет что-то совершенно новое – не наполовину юниорский «Дон Кихот» и не в чем-то экспериментальные «Призрак оперы» и «Кармен» из золотого фонда. Это – то самое настоящее женское фигурное катание, о котором говорят сторонники поднятия возрастного ценза.

Алина Загитова, ЧМ-2019Getty Images

Клеопатра – не новый образ в фигурке, но компиляция музыки заранее говорит о чем-то необычном, отличном от других ледовых египтянок. Вжиться в образ Алине поможет восточное происхождение.

Обе программы уже поставлены – об этом объявила Этери Тутберидзе. Глейхенгауз не обманул, когда пообещал нечто совершенно новое. «Me Voy» и «Клеопатра» – совсем не очередная Кармен.

Александра Трусова

Произвольная программа: Мэттью Беллами – «Pray (High Valyrian)», Рамин Джавади – «The Night King»

Тема короткой неизвестна, зато произвольная сразу привлекла внимание – она поставлена на тему сериала «Игра престолов». Первой композиции в исполнении фронтмена группы Muse нет в сериале – трек попал в тематический альбом «For The Throne» («Ради трона») от HBO. Изначально только она была основной – спустя некоторое время Саша добавила второй трек, официальный, который звучит в третьей серии последнего сезона.

Вероятно, это связано с концовкой сериала: Трусова заявила, что выступит в образе Дейенерис Таргариен, когда финальные серии еще не вышли. Образ драконьей королевы – добросердечной мстительницы, принимающей правильные решения в борьбе с врагами – идеально ложился на Александру, но последние события в линии Дейенерис должны были поменять мнение фигуристки и хореографа (уже ведь все посмотрели и можно спойлерить?).

Александра ТрусоваGetty Images

Поэтому зрители увидят в исполнении Александры адекватную Дейенерис. С чистыми четверными прыжками и эпичной музыкой Джавади программа будет вызывать невероятный эффект.

Анна Щербакова

Короткая программа: музыка из фильма «Парфюмер. История одного убийцы»

У чемпионки России, наоборот, пока засекречена произвольная. Идея с мрачным мистическим «Парфюмером» для короткой кажется перспективной, несмотря на то, что Ане всего 15 лет. В прошлом сезоне креативные фаны создали фотожабу, где вложили ей в руку клинок. Получилось правдоподобно.

Алена Косторная

Произвольная программа: Blue Foundation – «Eyes on Fire», Muse – «Supermassive Black Hole»

Soundcloud

Soundcloud

Сперва Алена должна была появится в образе Беллы Свон в короткой программе, но затем они с Глейхенгаузом передумали, и тема «Сумерек» станет главной в произвольной. Заценить наметки уже можно – с вампирским номером Косторная выступала весной на шоу Этери Тутберидзе в Краснодаре.

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