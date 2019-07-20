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Медведева попала в состав сборной Москвы, несмотря на тренировки в Канаде
Что логично – на национальных стартах Женя по-прежнему представляет столицу.
Департамент спорта Москвы опубликовал список сборной города по фигурному катанию на сезон-2019/20. В состав вошли фигуристы из национальной команды, победители и призеры международных соревнований.
Женщины: Алина Загитова, Евгения Медведева, Алена Косторная, Александра Трусова, Анна Щербакова, Анастасия Губанова, Анастасия Грачева, Виктория Васильева.
Мужчины: Алексей Ерохов, Егор Рухин, Александр Самарин, Сергей Воронов, Роман Савосин, Артур Дмитриев.
Пары: Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин, Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Надежда Лабазина/Максим Мирошкин, Лина Кудрявцева/Илья Спиридонов.
Танцы на льду: Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро, Анастасия Скопцова/Кирилл Алешин, Виктория Синицина/Никита Кацалапов, Алла Лобода/Антон Шибнев, Бетина Попова/Сергей Мозгов, Александра Степанова/Иван Букин, Софья Шевченко/Игорь Еременко, Анастасия Шпилевая/Григорий Смирнов.
- Евгения Медведева тренируется в Торонто (Канада) у Брайана Орсера.
- Анастасия Губанова покинула ЦСКА и вернулась в Санкт-Петербург.
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