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6-летний сын Плющенко получил травму на тренировке и был госпитализирован

6-летний сын Плющенко получил травму на тренировке и был госпитализирован
Р-Спорт

47 мин. назадОбновлено 25 мин. назад

Путь профессионального спортсмена не усыпан розами.

Сын олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Александр, известный как Гном Гномыч, получил травму на тренировке при выполнении двойного риттбергера.

«Упал, рассек подбородок. Ездили к врачу, увозили на скорой. Вот сняли швы», – сообщила мать молодого спортсмена Яна Рудковская каналу «Ю».

Врачи рекомендовали шестилетнему спортсмену воздержаться от тренировок несколько дней.

  • В мае Плющенко объявил, что будет сам тренировать сына, который ранее работал с Амиром Хабибуллиным.
  • Плющенко – победитель Олимпийских игр в Турине (одиночки) и Сочи (командные соревнования).

(Фото: инстаграм Евгения Плющенко)

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