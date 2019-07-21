6-летний сын Плющенко получил травму на тренировке и был госпитализирован
Путь профессионального спортсмена не усыпан розами.
Сын олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Александр, известный как Гном Гномыч, получил травму на тренировке при выполнении двойного риттбергера.
«Упал, рассек подбородок. Ездили к врачу, увозили на скорой. Вот сняли швы», – сообщила мать молодого спортсмена Яна Рудковская каналу «Ю».
Врачи рекомендовали шестилетнему спортсмену воздержаться от тренировок несколько дней.
- В мае Плющенко объявил, что будет сам тренировать сына, который ранее работал с Амиром Хабибуллиным.
- Плющенко – победитель Олимпийских игр в Турине (одиночки) и Сочи (командные соревнования).
(Фото: инстаграм Евгения Плющенко)
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