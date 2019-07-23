Олимпийская чемпионка-2018 Алина Загитова показала фрагмент короткой программы на сезон-2019/20.

Она выполнена под песню израильской певицы Ясмин Леви Me Voy. Об этом хореограф фигуристки Даниил Глейхенгауз объявил еще 10 дней назад, 13 июля. Сама Загитова написала в инстаграме на трех языках (русском, английском и японском): «Продолжение следует».

В произвольной программе Алина выступит в образе египетской царицы Клеопатры. Официально и целиком оба выступления Загитова представит на контрольных прокатах сборной России 7 и 8 сентября в «Лужниках».

В сезоне-2018/19 татарская спортсменка выиграла чемпионат мира в японской Сайтаме, а также взяла серебряные медали на чемпионате Европы в белорусском Минске.

Первым крупным ивентом нового сезона в фигурном катании станет Skate America, который пройдет в США с 18 по 20 октября.

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