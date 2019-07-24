Олимпийская чемпионка и чемпионка мира Алина Загитова встретилась с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

«Я очень рад принять вас в своей резиденции. Хочу поздравить вас с успехами в фигурном катании. Также мне приятно смотреть, как растет Масару. Жители префектуры Акита с нетерпением ждут, когда вы вместе с Масару сможете приехать на историческую родину», – приводит ТАСС слова политика.

17-летняя Загитова поблагодарила Абэ, но объяснила, что собака плохо переносит перелеты, и ей хотелось бы везти Масару в салоне, а не в багаже. Премьер-министр пообещал разбораться в этом вопросе и получил в подарок от Алины плюшевую собаку породы акита-ину. «Это мне вместо Масару», – улыбнулся японец.

Чемпионат мира-2019 проходил в Японии, Загитова выиграла золотую медаль.

В сезоне-2019/20 ее короткая программа поставлена на композицию Ясмин Леви «Me Voy», в произвольной Алина выступит в образе Клеопатры.

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