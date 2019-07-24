Getty Images
«Счастлива, что она вдохновлена моим творением». Ясмин Леви одобрила короткую программу Загитовой
Теперь главное, чтобы обошлось без плагиата.
Израильская певица Ясмин Леви прокомментировала выбор музыки для короткой программы Алины Загитовой. В сезоне-2019/20 российская фигуристка выступит под песню Леви Me Voy.
«В более молодом возрасте я бы сказала: «Вау! Я сделала это!» Но сейчас, когда мне 43 года, после того, как за свою жизнь я увидела довольно серьезные вещи... Ну, я просто счастлива и благодарна за то, что она чувствует себя радостной и вдохновленной моим творением. Надеюсь, это затронет еще больше людей по всему миру. Рано или поздно мы все умрем, так что просто будьте хорошими, счастливыми и скромными», – написала Леви.
- Постановщиком программы выступил Даниил Глейхенгауз.
- В произвольной программе 17-летняя Алина выйдет на лед в образе Клеопатры.
Куда уходит Загитова и кого сожжет Трусова-Дейенерис. Новый сезон – самый важный для Тутберидзе