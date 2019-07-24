Израильская певица Ясмин Леви прокомментировала выбор музыки для короткой программы Алины Загитовой. В сезоне-2019/20 российская фигуристка выступит под песню Леви Me Voy.

«В более молодом возрасте я бы сказала: «Вау! Я сделала это!» Но сейчас, когда мне 43 года, после того, как за свою жизнь я увидела довольно серьезные вещи... Ну, я просто счастлива и благодарна за то, что она чувствует себя радостной и вдохновленной моим творением. Надеюсь, это затронет еще больше людей по всему миру. Рано или поздно мы все умрем, так что просто будьте хорошими, счастливыми и скромными», – написала Леви.

Постановщиком программы выступил Даниил Глейхенгауз.

В произвольной программе 17-летняя Алина выйдет на лед в образе Клеопатры.

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