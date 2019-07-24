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Туктамышева в одном полотенце показала, как ухаживать за ногами

Туктамышева в одном полотенце показала, как ухаживать за ногами
Eurosport

1 час назадОбновлено 42 мин. назад

Снова горяченькое от Лизы.

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева опубликовала очередное обворожительное фото.

22-летняя Лиза показала, как ухаживает за ногами. На фотографии она запечатлена в одном лишь банном полотенце, сидя на балконе.

  • В сезоне-2019/20 Туктамышева будет выступать с программами, поставленными канадским хореографом Ше-Линн Бурн.
  • Тренирующаяся у Алексея Мишина фигуристка заявлена на этапы Гран-при в Америке (18-20 октября) и Китае (8-10 ноября).

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