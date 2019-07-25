Олимпийская чемпионка и чемпионка мира Алина Загитова дала большое интервью журналу «Мир фигурного катания» и не стала сравнивать ценность медалей ОИ-2018 и ЧМ-2019.

Об Этери Тутберидзе

– Когда мне Этери Георгиевна сказала, что я буду делать все прыжки во второй половине программы, у меня был шок. По-моему, начала даже сумбурно говорить тренеру что-то типа: «Это невозможно! Я же не могу, зачем?!» Я действительно тогда не понимала, как это сделаю. У меня ведь тогда и тройных-то не было. Но, видимо, Этери Георгиевна уже тогда в меня верила, раз не побоялась об этом сказать.

– За что ты ценишь своего тренера?

– За стойкий характер, прежде всего. Еще нравится ее женственность, она всегда хорошо выглядит, красиво одевается, и в этом я тоже беру с нее пример. Я очень уважаю ее за то, что она сделала для меня накануне чемпионата мира. У меня же настроение было: бесконечные «не хочу, не буду, отстаньте». Не слушала ни родителей, ни тренеров. На тренировках ничего не получалось, я начала думать, что уже никогда не выберусь из этого состояния. Я устала бороться и в какой-то момент даже опустила руки...

Наверное, мне нужен был этот самый пинок. Уговаривать и гладить по голове – это не про меня. А Этери Георгиевна очень мудрый тренер, она хорошо чувствует, когда надо отпустить а когда надавить. Она сказала: «Нет! Едем!», и я ей очень благодарна за то, что она настояла.

Об Олимпиаде и чемпионате мира

– Когда ты в последний раз чувствовала себя абсолютно счастливым человеком?

– На чемпионате мира. Сильнее пока ничего не было.

– Олимпиаду вспоминаешь?

– Сейчас уже меньше. Меня часто спрашивают, какая победа мне дороже – олимпийская или на чемпионате мира. А я не могу их сравнивать. Мир – больше запомнился тем, что сумела себя собрать. А Олимпийские игры – это вообще событие уникальное. Оно раз в жизни бывает. Там обо мне узнал весь мир.

Новая короткая программа 17-летней Загитовой поставлена на композицию Ясмин Леви «Me Voy», в произвольной Алина предстанет в образе Клеопатры.

Фигуристка заявлена на этапы Гран-при во Франции и Японии.

Куда уходит Загитова и кого сожжет Трусова-Дейенерис. Новый сезон – самый важный для Тутберидзе

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